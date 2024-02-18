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За год судебные приставы Удмуртии выявили свыше трёх тысяч запрещённых к проносу в суд предметов

13:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
За год судебные приставы Удмуртии выявили свыше трёх тысяч запрещённых к проносу в суд предметов
13:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
149
0
#суды\n#статистика\n#холодное оружие\n#боеприпасы
Фото: unsplash.com (Velizar Ivanov)
149
0

В Удмуртии подвели итоги работы по обеспечению охраны в судах за 2023 год.

Ижевск. Удмуртия. На конференции главный судебный пристав Удмуртии Игорь Наговицын подвёл итоги работы по обеспечению безопасности в судах республики за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

В 2023 году было 2765 заявок на обеспечение безопасности судебных заседаний, отмечает Игорь Наговицын.

При пропуске на охраняемый объект судебными приставами было выявлено 3046 предметов, запрещенных к проносу в здании судов: 35 из них относятся к газовому и травматическому оружию, 62 единицы холодного оружия, 30 электрошокеров, 27 боеприпасов. Остальные выявленные предметы были признаны представляющими потенциальную опасность для участников заседаний.

«При несении службы в судах Удмуртской Республики судебными приставами по ОУПДС не допущено ни одного чрезвычайного происшествия», — отметил главный судебный пристав Удмуртии.

13:00, 18 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
149
0
#суды\n#статистика\n#холодное оружие\n#боеприпасы