Более 12 тысяч рождений и 17 тысяч смертей зарегистрировали органы ЗАГС Удмуртии за 2023 год

Ижевск. Удмуртия. Более 47 тысяч актов гражданского состояния зарегистрировано в Удмуртии за 2023 год органами ЗАГС. Об этом сообщает комитет по делам ЗАГС при правительстве республики.

Специалистами зафиксировано 12 298 актов о рождении, в 121 семье родились двойни, при этом троен нет. 17 546 человек умерло на территории республики.

Кроме того, было зарегистрировано 8154 брака и 5675 актов о его расторжении. Также в отношении 2725 детей установлено отцовство. 113 детей были усыновлены.

1046 жителей Удмуртии обратились в ЗАГС по вопросу смены фамилии, имени или отчества.

По сравнению с 2022 годом снизились все показатели, кроме количества установления отцовства, усыновлений и смен ФИО.