Уровень преступности в Удмуртии снизился за два месяца 2024 года

Ижевск. Удмуртия. За два месяца 2024 года в Удмуртии наблюдается снижение зарегистрированных преступлений на 3% – до 3808. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Преступность упала сильнее всего в Индустриальном районе Ижевска (23,7%), а также – в Малопургинском (50%), Шарканском (46,7%) и Алнашском (38,9%) районах Удмуртии.

Количество изнасилований выросло на 466,7%, хулиганств – на 125%, а мошенничеств – на 5,9%. При этом сократились показатели убийств (30,8%), умышленного причинения тяжкого вреда (28,3%) и разбойных нападений (33,3%). В целом число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 7,1%.

Кроме того, сократилось количество преступлений, совершённых на улице (43,7%), несовершеннолетними (31,4%), на бытовой почве (27,8%) и в состоянии опьянения (20,6%).

Раскрываемость убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом, изнасилований, разбойных нападений составила 100%.