В Удмуртии за 11 месяцев 2023 года увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие 11 месяцев число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 12,9%. Раскрываемость преступлений снизилась на 3% по сравнению с таким же периодом в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В целом количество зарегистрированных преступлений по республике уменьшилось на 1,5%. Значительное снижение числа преступлений наблюдается в Камбарском, Малопургинском, Игринском и Красногорском районах республики.

Также снизилось количество имущественных преступлений (грабежей, разбоев и краж) и преступлений, совершённых на улице, в том числе изнасилований.

Раскрываемость преступлений за 11 месяцев 2023 года составила 56%, а в 2022 году за такой же период она была 59%. Однако, раскрываемость изнасилований, убийств, ДТП, разбойных нападений составила 100%.

Выросло количество убийств, ДТП со смертельным исходом, мошенничеств, краж с банковских карт.

Прокуратура Удмуртии на данный момент анализирует полученные данные и вносит корректировки в свою работу.