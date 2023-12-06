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В Удмуртии за 11 месяцев 2023 года увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений

10:26, 06 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии за 11 месяцев 2023 года увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений
10:26, 06 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
167
0
#прокуратура Удмуртии\n#преступления\n#статистика
Фото: ИА «Сусанин»
167
0

Однако снизилось количество изнасилований, грабежей и разбойных нападений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие 11 месяцев число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 12,9%. Раскрываемость преступлений снизилась на 3% по сравнению с таким же периодом в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В целом количество зарегистрированных преступлений по республике уменьшилось на 1,5%. Значительное снижение числа преступлений наблюдается в Камбарском, Малопургинском, Игринском и Красногорском районах республики.

Также снизилось количество имущественных преступлений (грабежей, разбоев и краж) и преступлений, совершённых на улице, в том числе изнасилований.

Раскрываемость преступлений за 11 месяцев 2023 года составила 56%, а в 2022 году за такой же период она была 59%. Однако, раскрываемость изнасилований, убийств, ДТП, разбойных нападений составила 100%.

Выросло количество убийств, ДТП со смертельным исходом, мошенничеств, краж с банковских карт.

Прокуратура Удмуртии на данный момент анализирует полученные данные и вносит корректировки в свою работу.

10:26, 06 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
167
0
#прокуратура Удмуртии\n#преступления\n#статистика