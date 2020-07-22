Его назвали в честь конструктора стрелкового оружия, ведущего инженера концерна Виктора Калашникова.

Ижевск. Удмуртия. Новый пистолет-пулемет Калашникова запустят в серийное производство. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Межведомственная комиссия завершила испытания оружия, признала его годным для серийного производства и рекомендовала присвоить название «9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20» в честь скончавшегося в 2018 году конструктора стрелкового оружия, ведущего инженера концерна Виктора Калашникова, сына знаменитого Михаила Калашникова.

«В пистолете-пулемёте Калашникова существенно улучшена эргономика оружия и прилагаемого к нему снаряжения, повышена надежность изделия, в его состав введен прибор малошумной стрельбы», – говорится в сообщении.

В состав ППК-20 входит ремень с одноточечным и двухточечным закреплением на пистолете-пулемёте. Для переноски магазинов, крепежных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной масленки в состав введена сумка из материала с цифровой маскирующей окраской.