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Промышленное производство в Удмуртии упало почти на 7%

15:30, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
15:30, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
973
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#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика\n#производство
Фото: ИА "Сусанин"
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При этом в целом по стране этот показатель увеличился на 3,2%.

Ижевск. Удмуртия. Промышленное производство в Удмуртии в январе-мае 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года упало почти на 7%. При этом в целом по стране этот показатель увеличился на 3,2%, сообщает Удмуртстат.

Статистики отмечают, что по группе обрабатывающих производств отмечено снижение объема на более чем на 10%. По отдельным направлениям допущен значительный спад: на 40% - производства текстильных изделий, на 39% - прочих транспортных средств и оборудования, на 31% - готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

Производство пищевых продуктов в целом снизилось на 1,6%, в том числе кондитерских изделий – в 1,7 раза, колбасных изделий – на 10%, молока – на 5%.

При этом на 26% увеличилось производство мясных полуфабрикатов, на 2% - сливочного масла, на 1% - сыра. Рост производства также зафиксирован в отдельных видах деятельности.

Максимально выросло производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 25%) и производство компьютеров, электронных и оптических изделий (на 23%). Увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий; обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели - на 4%, производство напитков - на 3%.

Добыча нефти и газа снизилась на 2%.

Среди регионов ПФО только в Удмуртии, Самарской (на 1,1%) и Оренбургской (на 0,1%) областях отмечен спад производства. Лидером является Республика Мордовия, где зафиксирован рост производства на 15%.

15:30, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
973
0
#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика\n#производство

 

 

 


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