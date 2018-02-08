Компания «Boxglass» из Ижевска завоевала «домкрат» национальной премии «Бизнес-Успех»

Всего в финал конкурса прошли три проекта из Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Компания из Удмуртии «Боксгласс» стала победителем национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший молодежный проект». Об этом сообщают организаторы.

С 6 по 7 февраля предприниматели защищали свои проекты перед конкурсной комиссией, которые и выбрали лучших бизнесменов страны.

Напомним, в финал конкурса от Удмуртии также прошла компания онлайн-продаж «Торуда» и сеть парикмахерских «Прядки в порядке».

Всего в конкурсе участвовали 2 тыс. предпринимателей, из которых только 24 добрались до заключительного этапа. Победители получили символичные «золотые домкраты».

Самыми успешными бизнесменами также признаны:

- в номинации «Лучший экспортный проект» Максим Муратшин, холдинг «Пауэрз», Великий Новгород;

- в номинации «Лучший производственный проект» Максим Шадрин, компания «Квантрон», Рязань;

- в номинации «Лучший женский проект» Анастасия Симонова, компания «Корпорация Солнца», Миасс, Челябинской область;

- в номинации «Лучший социальный проект» Юлия Скидан, компания «Голова», Москва;

- в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» Александр Сухинин, компания «Деревенский молочный завод», пгт. Промышленное Кемеровской обл;

- в номинации «ЗОЖ» Сергей Почтарёв, проект «Тропа юных героев», Орёл;

- в номинации «Лучший интернет-проект» Алексей Козак, компания «KODE», Калининград;

- «Народным предпринимателем» Наталья Лопес, «Бюро переводов «Dialect City», село Павловская Слобода Московской области.

Среди муниципалитетов «Золотые домкраты» распределились так:

- в номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня» победил Новосибирск;

- в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» победил Узловский район Тульской области.

Наша справка:

Компания «Boxglass» с 2014 года создает очки виртуальной реальности.