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      Компания «Boxglass» из Ижевска завоевала «домкрат» национальной премии «Бизнес-Успех»

      09:26, 08 февраля, 2018
      Анна Торхова
      09:26, 08 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1313
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#награды\n#Москва\n#Удмуртия
      Фото: Pixabay
      1313
      0

      Всего в финал конкурса прошли три проекта из Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Компания из Удмуртии «Боксгласс» стала победителем национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший молодежный проект». Об этом сообщают организаторы.

      С 6 по 7 февраля предприниматели защищали свои проекты перед конкурсной комиссией, которые и выбрали лучших бизнесменов страны.

      Напомним, в финал конкурса от Удмуртии также прошла компания онлайн-продаж «Торуда» и сеть парикмахерских «Прядки в порядке».

      Всего в конкурсе участвовали 2 тыс. предпринимателей, из которых только 24 добрались до заключительного этапа. Победители получили символичные «золотые домкраты».

      Самыми успешными бизнесменами также признаны:

      - в номинации «Лучший экспортный проект» Максим Муратшин, холдинг «Пауэрз», Великий Новгород;

      - в номинации «Лучший производственный проект» Максим Шадрин, компания «Квантрон», Рязань;

      - в номинации «Лучший женский проект» Анастасия Симонова, компания «Корпорация Солнца», Миасс, Челябинской область;

      - в номинации «Лучший социальный проект» Юлия Скидан, компания «Голова», Москва;

      - в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» Александр Сухинин, компания «Деревенский молочный завод», пгт. Промышленное Кемеровской обл;

      - в номинации «ЗОЖ» Сергей Почтарёв, проект «Тропа юных героев», Орёл;

      - в номинации «Лучший интернет-проект» Алексей Козак, компания «KODE», Калининград;

      - «Народным предпринимателем» Наталья Лопес, «Бюро переводов «Dialect City», село Павловская Слобода Московской области.

      Среди муниципалитетов «Золотые домкраты» распределились так:

      - в номинации «Лучшая система закупок муниципального уровня» победил Новосибирск;

      - в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» победил Узловский район Тульской области.

      Наша справка:

      Компания «Boxglass» с 2014 года создает очки виртуальной реальности.

      09:26, 08 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1313
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#награды\n#Москва\n#Удмуртия

       

       

       

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