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      «Сарапульский хлебокомбинат» стал собственником «Автовокзалов Удмуртии»

      12:07, 11 января, 2018
      12:07, 11 января, 2018
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      #бизнес\n#Ижевск\n#Сарапул\n#транспорт\n#Удмуртия
      Фото: google.ru/maps
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      Ранее владельцем акционерного общества было ООО «Региональная транспортная компания».

      Сарапул. Удмуртия. «Сарапульский хлебокомбинат» стал собственником акционерного общества «Автовокзалов Удмуртии». Об этом говорится в документе, опубликованном в Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакса.

      Согласно данным на 31 декабря 2017 года, 100% акций «Автовокзалов Удмуртии» принадлежит ООО «Сарапульский хлебокомбинат». В свою очередь, хлебокомбинатом владеет депутат Госсовета Удмуртской Республики Алексей Малюк.

      Директором «Автовокзалов» остался Сергей Зайнуллин, он занимает этот пост с 2014 года.

      Ранее владельцем акционерного общества было ООО «Региональная транспортная компания».

      12:07, 11 января, 2018
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      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Сарапул\n#транспорт\n#Удмуртия

       

       

       

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