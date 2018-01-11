«Сарапульский хлебокомбинат» стал собственником «Автовокзалов Удмуртии»

Ранее владельцем акционерного общества было ООО «Региональная транспортная компания».

Сарапул. Удмуртия. «Сарапульский хлебокомбинат» стал собственником акционерного общества «Автовокзалов Удмуртии». Об этом говорится в документе, опубликованном в Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакса.

Согласно данным на 31 декабря 2017 года, 100% акций «Автовокзалов Удмуртии» принадлежит ООО «Сарапульский хлебокомбинат». В свою очередь, хлебокомбинатом владеет депутат Госсовета Удмуртской Республики Алексей Малюк.

Директором «Автовокзалов» остался Сергей Зайнуллин, он занимает этот пост с 2014 года.

Ранее владельцем акционерного общества было ООО «Региональная транспортная компания».