В России водителям запретят парковаться на «островках безопасности»

ПДД ждет ряд поправок.

Москва. Минтранс России совместно с ГИБДД подготовил ряд поправок в Правила дорожного движения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Коммерсант».

Так, водителям запретят остановку и стоянку на островках безопасности. К такому решению эксперты пришли из-за участившихся случаев наездов на стоящие автомобили.

Изменится и контроль тонировки. Пропускаемость света лобовым стеклом могут скорректировать с 75% до 70%.

Также после принятия новых норм, в машине разрешат иметь любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, то есть в ПДД не будет ссылки на ГОСТ 2001 года.

Поправками определяется зона действия знака «Остановка запрещена». После знака «Парковка» он будет прекращать свое действие. Изменения решили внести из-за многочисленных жалоб автолюбителей, когда их машины эвакуировали из карманов, обозначенных знаком парковки. Инспекторы ссылались на то, что де-юре машина стоит в запретной зоне.

Исключается также правило, согласно которому знак «Стоянка запрещена» перестает действовать там, где кончается разметка. То есть независимо от линий, парковаться нельзя до следующего перекрестка.

Как передает РБК со ссылкой на «Коммерсант», правилами вводится новый дорожный знак – «Движение автобусов запрещено». Автобусы, которые перевозят детей, оборудуют оранжевыми маячками.

Ограничения коснутся и других средств передвижения – сегвеев, электросамокатов, моноколес, роликов. Кататься на них разрешат со скоростью не более 20 км/ч при движении вместе с пешеходами.