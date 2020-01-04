Фильм об оружейнике Михаиле Калашникове, жившем в Ижевске, выйдет в прокат 20 февраля

Картина расскажет о жизни конструктора и создании легендарного автомата.

Москва. Фильм о легендарном оружейнике Михаиле Калашникове выйдет на экраны России 20 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу картины.

«В нашем художественном фильме мы рассказываем об определенном периоде жизни Михаила Тимофеевича Калашникова - с раннего детства и до 1949 года, когда за создание своего легендарного АК-47 он получил Сталинскую премию», - сообщил режиссер и продюсер картины Константин Буслов.

Перед создателями стояла сложная задача – уместить жизнь великого человека в 1,5 часа хронометража. Учитывая это, картина более художественная и игровая, с некоторыми допущениями.

«При этом мы старались внимательно относиться к фактам биографии Калашникова, опирались на его мемуары, воспоминания знавших его людей и документы», - сообщил режиссёр.

В работе над фильмом приняла участие дочь конструктора Елена Калашникова и консультант одноимённого оружейного концерна.