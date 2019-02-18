По делу о пытках в Ярославской колонии задержали экс-начальника учреждения

Ранее видео избиения заключенных опубликовала «Новая газета».

Ярославль. Ярославская область. Бывшего начальника исправительной колонии №1 в Ярославле Дмитрия Николаева задержали по делу о пытках заключенных. Об этом пишет «Интерфакс».

Напомним, летом 2018 года «Новая газета» опубликовала кадры, на которых сотрудники колонии избивают скованного наручниками Евгения Макарова. Сам инцидент произошел годом ранее.

Видео вызвало большой общественный резонанс. Расследование продолжается в рамках дела о превышении полномочий. В настоящий момент арестованы более 10 человек, потерпевшими признаны несколько бывших и нынешних осужденных.

Позже СМИ опубликовали еще одно видео из той же колонии, на котором сотрудники избивают и оскорбляют заключенных, выстоянных вдоль стены.