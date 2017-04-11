МВД предложило освободить полицейских от досмотра авиапассажиров

Эту функцию планируют передать службам авиационной безопасности аэропорта.

Москва. МВД разработало законопроект, предусматривающий освобождение полицейских от досмотра авиапассажиров и членов экипажа. Функцию обеспечения предполетной и послеполетной безопасности хотят передать службам аэропорта, пишут «Известия». По мнению кабмина, данное нововведение позволит сотрудникам органов внутренних дел (ОВД) сосредоточиться на борьбе с авиадебоширами и хулиганами.

Законопроект внесли в Госдуму 22 марта 2017 года, но рассмотрят документ только после майских каникул в первом чтении. По мнению МВД, на данный момент сотрудников ОВД недостаточное количество, необходимое для обеспечения эффективной безопасности в аэропортах. Не исключается вероятность, что после передачи полномочий данная проблема не разрешится.

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил: «Поправки ориентированы на то, чтобы максимально оптимизировать деятельность служб авиационной безопасности аэродромов и эксплуатантов, подразделений ведомственной охраны и уполномоченных органов. Сотрудников органов внутренних дел в аэропортах всё равно недостаточно для досмотровой работы, да и заниматься они должны совершенно другими задачами».

По мнению экспертов, службы авиационной безопасности не смогут работать на должном уровне. «На мой взгляд, эти подразделения не в состоянии обеспечить в полной мере безопасность пассажиров по всему спектру угроз, особенно в части, касающейся противодействия терроризму и экстремизму. Только спецслужбы и органы полиции обладают всеми необходимыми полномочиями и инструментарием для предотвращения терактов, в том числе на воздушном транспорте», — сообщил авиационный эксперт, главный редактор специализированного интернет-портала Роман Гусаров.

Пресс-служба аэропорта Домодедово считает, что такие нововведения нужно принимать после обсуждения с экспертным сообществом.

«Аэрофлот» полагает, что законопроект «не окажет отрицательного воздействия на уровень обеспечения безопасности» и на деятельность авиакомпании. В Росавиации воздержались от комментариев.