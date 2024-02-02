В Ижевске обсудили ситуацию с новыми коттеджными посёлками в районе Чекерила

Ижевск. Удмуртия. Председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов встретился с главой Ижевска Дмитрием Чистяковым и главой Ленинского района Артуром Акбашевым, чтобы обсудить вопросы благоустройства новых коттеджных посёлков вблизи Чекерила. Об этом Наиль Мухамедзнянов сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Из-за того, что кадастровые номера у этих участков отсутствуют, там невозможно решить самые базовые проблемы — освещение, водопровод, а также уборку снега, отмечает председатель постоянной комиссии.

Основная проблема в том, что посёлки находятся в черте города, но администрация Ижевска не может взять их под свой контроль из-за лазеек в законодательстве, которыми пользуются продавцы этих земель.

По результатам встречи принято решение подключить депутатов Госсовета — отправить в профильную комиссию запрос о необходимости нового законопроекта, который бы исключил появление таких ситуаций.

«Вопрос сложный, решить его быстро точно не получится, но действовать надо», — подытожил Наиль Мухамедзянов.