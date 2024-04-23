В Удмуртии смогут умерщвлять неизлечимо больных бездомных животных

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии приняли законопроект о порядке осуществления деятельности по отлову бездомных животных. В девятой статье законопроекта прописаны случаи, когда животное можно умертвить. Об этом в ходе доклада сообщил председатель постоянной комиссии Госсовета республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Георгий Крылов.

В рамках законопроекта предлагается создать для отловленных животных пункты временного содержания, где они будут проходить 10-дневное карантинирование. Там их осмотрят, при необходимости окажут неотложную ветеринарную помощь и лечение. Информация о поступивших животных будет размещаться в интернете, чтобы хозяева смогли забрать своих потерявшихся питомцев.

«Впоследствии отловленные животные, не переданные из пункта временного содержания прежним владельцам, передаются в приюты для животных. При этом в приюты не передаются нежизнеспособные животные, животные с признаками опасных для человека и животных болезней и животные, представляющее опасность для человека, то есть животное, проявляющее немотивированную агрессивность и (или) причинившее вред здоровью или жизни человека», — сообщил Георгий Крылов.

По истечении 10-дневного срока животных без хозяев будут возвращать на прежние места обитания, после вакцинации, учета, стерилизации и нанесения несмываемых меток. Животных, представляющих опасность для человека, в определенных случаях будут отправлять в приюты для животных. Там они будут содержаться до наступления естественной смерти, либо их будут умерщвлять. Решение об эвтаназии будет приниматься комиссией из двух ветеринаров и руководителя пункта временного содержания или приюта для животных.

«Процедура умерщвления животного без владельца должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть и только в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного, в случае обнаружения у животного признаков болезней, опасных для человека и (или) других животных, либо в случае, если животное является переносчиком этих болезней, и в случае, когда животное представляет опасность для человека», — рассказал председатель постоянной комиссии.

Георгий Крылов отметил, что законопроект направлен на предотвращение возникновения эпидемий и эпизоотий, связанных с распространением болезней.

«Принятие настоящего законопроекта не повлечет дополнительных расходов из республиканского бюджета», — завершил Георгий Крылов.

Принятие законопроекта в первом чтении поддержало большинство депутатов.

В 2024 году ожидается отлов 1835 бездомных особей. Закон начнёт действовать 1 сентября 2024 года до 2029 года.