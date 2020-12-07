Турция рассчиталась с Россией за поставку С-400

Общая сумма сделки составила 2,5 долларов США.



Москва. Россия получила все деньги, которые должна была выплатить Турция за поставку системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Об этом сообщил глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, пишет «Интерфакс»

По словам Чемезова, все детали системы отгружены, средства перечислены, контракт закрыт.

При этом не исключена покупка Анкарой второй партии С-400. Обсуждается также возможность производства элементов данной системы ПВО на турецких предприятиях.

Кроме того, глава Ростеха добавил, что есть надежды на продолжение сотрудничества с Анкарой по другим видам вооружений.

Напомним, в 2019 году Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Общая сумма сделки составила 2,5 млрд долларов США (свыше 185 млрд рублей), часть была оформлена в кредит. Также в контракте оговаривалась возможность поставки дополнительной партии С-400.