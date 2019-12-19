Путин подвел предварительные итоги своего пребывания во главе государства

Президент заявил, что все это – достижения народа России, а не его лично.

Москва. Президент России на пресс-конференции в Центре международной торговли ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он себя исторической личностью. Также Владимира Путина попросили назвать самые яркие и самые тяжелые моменты своего пребывания во главе страны.

О том, является ли Владимир Путин исторической личностью, сможет судить следующее поколение, заявил российский лидер. И оно будет смотреть на то, что удалось, а что нет, в политике и экономике, считает глава государства.

Что касается самых тяжелых моментов за прошедшие 20 лет – такими были дни крупных терактов, таких как Беслан и Дубровка, напомнил Владимир Путин.

А самыми значимыми, не обязательно яркими, президент назвал прошедшие и текущие дни, когда решались и решаются важнейшие проблемы страны. Российский лидер признал, что не удалось пока решить проблему бедности, которая даже обострилась в 2014 году. Но с тех пор удалось сделать большой шаг вперед, подчеркнул глава государства.

Еще большего Россия добилась, если сравнивать с ситуацией конца 1990 - начала 2000 годов, когда инфляция достигала 200-300%, а с военных сбивали шапки в общественном транспорте, отметил президент. За это время полностью изменилась экономика страны, госдолг – один из самых низких в мире.

Также Владимир Путин заявил, что это все – достижения не его лично, а всех жителей страны, русского народа и других, живущих в России.