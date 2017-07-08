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      Стали известны самые востребованные у силовиков России авто

      18:26, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      18:26, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      195
      0
      #МВД\n#полиция\n#автомобилисты\n#автомобиль
      Фото: lada118.ru
      195
      0

      Лидером рейтинга стала Lada Granta.

      Москва. Самой востребованной машиной для нужд правоохранительных органов России по итогам 2016 года сала Lada Granta. В топ-5 автомобилей вошла только одна иномарка – это Volkswagen Polo, пишет Ura.ru.

      На второй строчке расположился Chevrolet Niva, а после него идут УАЗ «Патриот», Volkswagen Polo и Lada Niva

      Крупнейшим государственным заказчиком транспорта стало министерство внутренних дел России. По данным «Коммерсанта», в прошлом году ведомство приобрело 2,9 тыс. автомобилей по средней цене 477,6 тыс. рублей. Всего на обновление автопарка полиции потратили порядка 4,5 млрд рублей.

      18:26, 08 июля, 2017
      Яна Шамаева
      195
      0
      #МВД\n#полиция\n#автомобилисты\n#автомобиль

       

       

       

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