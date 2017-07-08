Стали известны самые востребованные у силовиков России авто

Лидером рейтинга стала Lada Granta.

Москва. Самой востребованной машиной для нужд правоохранительных органов России по итогам 2016 года сала Lada Granta. В топ-5 автомобилей вошла только одна иномарка – это Volkswagen Polo, пишет Ura.ru.

На второй строчке расположился Chevrolet Niva, а после него идут УАЗ «Патриот», Volkswagen Polo и Lada Niva

Крупнейшим государственным заказчиком транспорта стало министерство внутренних дел России. По данным «Коммерсанта», в прошлом году ведомство приобрело 2,9 тыс. автомобилей по средней цене 477,6 тыс. рублей. Всего на обновление автопарка полиции потратили порядка 4,5 млрд рублей.