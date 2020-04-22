По склонам вулкана Ключевской на Камчатке потекли гигантские потоки грязи

Выбросы в атмосферу опасны для авиации, для населения угрозы нет, говорят ученые.



Петропавловск-Камчатский. Камчатский край. Сейсмологи сообщают об активизации вулкана Ключевской на Камчатке. По склонам стекает лава, что привело к сходу огромных масс грязи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Выделившаяся из верхней части вулкана лава соприкасается с ледниками, в результате происходят мощные взрывы с молниеносным испарением воды и образованием большого количества пепла. За счет этого образуется грязь, которая в виде селей сползает вниз.

По данным ученых, длина лавового потока составила около 1,5 км, протяженность селей на юго-восточном склоне - до 4,5 км. В настоящее время массы грязи опустились до высоты 2 200 м над уровнем моря. Одновременно в кратере происходят частые взрывы с выбросом вулканических бомб – раскаленных камней - на высоту до 600 метров.

В институте отметили, что извержение Ключевского началось в ноябре 2019 года взрывами в кратере. 18 апреля 2020 года было отмечено излияние лавы в юго-восточном секторе вулкана, которое продолжается до сих пор.

Опасности для населенных пунктов извержение не представляет, поскольку ближайшие поселки расположены в 45 км. В то же время выбросы в атмосферу создают проблемы для авиации.

Вулкан Ключевской расположен на востоке Камчатки, его высота составляет 4,850 тыс. м.