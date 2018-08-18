В Роспотребнадзоре рассказали о правильном сборе грибов

Специалисты ведомства выпустили специальную памятку.

Москва. Россия. В Роспотребнадзоре рассказали как правильно собирать и хранить грибы. Специалисты ведомства у себя на сайте опубликовали специальную памятку.

Так грибникам рекомендуют не собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к порче грибов. Также запрещается собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы и пробовать из во время сбора.

Нельзя подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора, а также мариновать или солить их в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде.

В Роспотребнадзоре отметили, что ежегодно в стране регистрируется порядка тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.

«Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет», - говорится в памятке.

По данным ведомства, именно осенью, в грибной сезон, учащаются случаи отравления среди детей. Обычно это происходит во время прогулок, из-за невнимательности взрослых и неосторожности малышей, тянущих в рот сырой гриб.