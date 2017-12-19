В парках и скверах Новосибирска появятся розовые елки

Деревья планируют покрыть специальным раствором, чтобы защитить их от вандалов.

Новосибирск. В скверах и парках Новосибирска ели и сосны планируют выкрасить в розовый цвет. Как пишет ИА REGNUM, таким образом деревья хотят защитить от вандалов.

По информации СМИ, сотрудники МКУ «Горзеленхоза» покроют деревья в центральных скверах города специальным раствором, так как браконьеры в преддверии Нового года предпочитают рубить елки не на окраинах города, а в его центральных районах. Чаще всего они выбирают не маленькие ели и сосны, а большие деревья.

Специальный раствор, по словам экспертов, окрашивает ствол елки в розовый цвет, но при этом не несет какой-либо опасности ни человеку, ни растениям. В его составе нет химикатов, однако в тепле вещества, содержащиеся в нем, начинают выделять неприятный резкий запах.

В настоящее время, уточнил начальник отдела лесного хозяйства МКУ «Горзеленхоза» Николай Зверев, таким раствором маленькие ели обрабатываются полностью, а большие – на два с половиной метра в высоту. Вещество будет держаться на деревьях около двух месяцев, после чего смоется.

Отмечается, что в общей сложности специалисты планируют обработать свыше 3 тысяч деревьев.