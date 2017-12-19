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      В парках и скверах Новосибирска появятся розовые елки

      12:24, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      12:24, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      260
      0
      #Новый год\n#Новосибирск\n#деревья\n#браконьеры\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      260
      0

      Деревья планируют покрыть специальным раствором, чтобы защитить их от вандалов.

      Новосибирск. В скверах и парках Новосибирска ели и сосны планируют выкрасить в розовый цвет. Как пишет ИА  REGNUM, таким образом деревья хотят защитить от вандалов.  

      По информации СМИ, сотрудники МКУ «Горзеленхоза» покроют деревья в центральных скверах города специальным раствором, так как браконьеры в преддверии Нового года предпочитают рубить елки не на окраинах города, а в его центральных районах. Чаще всего они выбирают не маленькие ели и сосны, а большие деревья.  

      Специальный раствор, по словам экспертов, окрашивает ствол елки в розовый цвет, но при этом не несет какой-либо опасности ни человеку, ни растениям. В его составе нет химикатов, однако в тепле вещества, содержащиеся в нем, начинают  выделять неприятный резкий запах.  

      В настоящее время, уточнил начальник отдела лесного хозяйства МКУ «Горзеленхоза» Николай Зверев, таким раствором маленькие ели обрабатываются полностью, а большие – на два с половиной метра в высоту. Вещество будет держаться на деревьях около двух месяцев, после чего смоется.  

      Отмечается, что в общей сложности специалисты планируют обработать свыше 3 тысяч деревьев. 

      12:24, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      260
      0
      #Новый год\n#Новосибирск\n#деревья\n#браконьеры\n#праздники

       

       

       

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