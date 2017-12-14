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      Топ-менеджер мурманского предприятия представился журналистом, чтобы попасть на пресс-конференцию Путина

      16:32, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:32, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      271
      0
      #Владимир Путин\n#журналисты\n#пресс конференция\n#рыба
      Фото: kremlin.ru
      271
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      Мужчина задал главе государства вопрос о цене на рыбу и ее проблемах рыбопереработки.

      Москва. Топ-менеджер мурманского предприятия представился журналистом, чтобы попасть на пресс-конференцию Владимира Путина. Мужчина в прямом эфире задал главе государства вопрос о стоимости рыбы.  

      Во время своей речи лжежурналист отметил, что потребитель должен иметь возможность покупать рыбу по цене курицы. Хотя в настоящее время треска стоит 300 рублей, а должна стоить 80.  

      Во время своей пламенной речи мужчина сознался, что приехал на конференцию незаконно. «Делайте со мной что хотите» - сообщил он.  

      В свою очередь Владимир Путин не стал отказывать мурманскому чиновнику и ответил, что слышал об этой проблеме. Кроме того, он отметил, что разделяет его точку зрения и попросил показать ему подготовленные бумаги. 

      16:32, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      271
      0
      #Владимир Путин\n#журналисты\n#пресс конференция\n#рыба

       

       

       

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