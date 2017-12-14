Топ-менеджер мурманского предприятия представился журналистом, чтобы попасть на пресс-конференцию Путина

Мужчина задал главе государства вопрос о цене на рыбу и ее проблемах рыбопереработки.

Москва. Топ-менеджер мурманского предприятия представился журналистом, чтобы попасть на пресс-конференцию Владимира Путина. Мужчина в прямом эфире задал главе государства вопрос о стоимости рыбы.

Во время своей речи лжежурналист отметил, что потребитель должен иметь возможность покупать рыбу по цене курицы. Хотя в настоящее время треска стоит 300 рублей, а должна стоить 80.

Во время своей пламенной речи мужчина сознался, что приехал на конференцию незаконно. «Делайте со мной что хотите» - сообщил он.

В свою очередь Владимир Путин не стал отказывать мурманскому чиновнику и ответил, что слышал об этой проблеме. Кроме того, он отметил, что разделяет его точку зрения и попросил показать ему подготовленные бумаги.