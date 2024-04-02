Член Союза журналистов России Валерий Баймурзин скончался в Удмуртии

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе скончался член Союза журналистов России Валерий Дмитриевич Баймурзин. Об этом сообщил глава района Александр Деев в соцсетях.

Валерий Дмитриевич изучал историю края с начала 1990-ых годов. За время работы он собрал богатый материал про обычаи, традиции жителей деревни Аксакшур, отмечает Александр Деев. Он подчеркнул, что во многом история поселения жива благодаря Валерию Баймурзину.

Помимо этого, Валерий Баймурзин создал музей «Куала», где проводил экскурсии для всех желающих. Также он является автором множества статей об истории деревень и жителей Малопургинского района. Среди его наград — победа в районной премии имени Семёна Самсонова.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Валерия Дмитриевича. Пусть добрые воспоминания о нём навсегда останутся в памяти родных, коллег, друзей и помогут пережить невосполнимую утрату», — написал Александр Деев.