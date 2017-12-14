В Крыму соединили автодорожные пролеты и судоходную арку Керченского моста

Рабочие завершили строительство участка между островом Тузла и фарватером.

Керчь. В Крыму строители завершили сборку автодорожной части Керченского моста со стороны Краснодарского края. Как пишет телеканал НТВ, их соединили с судоходной аркой на втором морском участке строительства.

Отмечается, что конструкции установили на участке моста, расположенном между островом Тузла и фарватером. Первыми к судоходной арке подвели пролеты, по которым в будущем будет идти движение из Крыма в Тамань. В ближайшее время рабочие закончат устанавливать вторую ось пролетов, по которым автомобили поедут в обратном направлении.

Кроме того, в последних числах декабря планируется, что строители завершат сборку пролетов на последнем морском участке Керченского моста – от фарватера до крымского побережья.

Напомним, ранее стало известно, что завершилось строительство опор автодорожной части Крымского моста.