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      В Крыму завершилось строительство опор автодорожной части Керченского моста

      11:26, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:26, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      159
      0
      #строительство\n#Крым\n#дорога\n#море\n#мост
      Фото: most.life
      159
      0

      Если позволят погодные условия, рабочие завершат сборку мостового полотна.

      Керчь. В Крыму строители закончили возводить опоры автодорожной части моста через Керченский пролив. Как пишет Интерфакс, также скоро будут готовы автодорожные пролеты.  

      По информации СМИ, на этом этапе работ было возведено 288 конструкций, из них 85 построили в морской акватории.  В дальнейшем, если позволит погода, строители завершат сборку мостового полотна.  

      Помимо строительства опор автодорожной части, сообщил общественности начальник управления дороги «Тамань» Роман Новиков, рабочие также возвели 50% опор железной дороги.   

      Отмечается, что на следующем этапе строительства моста строители планируют соединить единой нитью металлоконструкций все участки Керченского моста.  

      Напомним, ранее в сети опубликовали видео первого прохода судна под железнодорожной аркой строящегося моста. Им стал сухогруз «Святитель Алексей», следующий из Азовского моря  в Черное.

      11:26, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      159
      0
      #строительство\n#Крым\n#дорога\n#море\n#мост

       

       

       

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