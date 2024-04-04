Сбежавших из Ижевска в Адлер влюблённых подростков вернули домой

Ижевск. Удмуртия. Сбежавшие из Ижевска в Адлер «влюблённые подростки» вернулись домой. Об этом «Сусанину» рассказал 4 апреля руководитель поисково-спасательных отрядов Удмуртии и директор Удмуртского республиканского центра помощи детям Денис Хрусталёв.

«Заявка нам поступила 27 марта в 19:30 — 15-летнего парня объявили в розыск. В 22:49 стало известно, что он ушёл не один, а с 13-летней подругой. С этого момента две ориентировки объединили и начали искать пропавшую парочку», — рассказал собеседник.

Изначально поиск шёл по Ижевску. 28 марта начали распространять ориентировку по Татарстану, максимально закрывая группы в соцсетях этой информацией. Первое сообщение пришло из Мензелинска — ребят видели в местном парке Победы.

«Мы уже начали работать по Татарстану. Закрыли Мензелинск, ближайшие городки и Казань. Хоть она была и плотно закрыта у нас во всех направлениях — и железная дорога, и такси — детей найти не удавалось. К этому моменту подключилась полиция, объявив несовершеннолетних в федеральный розыск. Через три дня пришло сообщение, что ребята добрались до Адлера», — продолжил рассказ Денис Хрусталёв.

Позднее выяснилось, что за проведённые в Казани три-четыре дня молодой человек подрабатывал грузчиком, а девушка работала официанткой. Накопив денег, они отправились на юг.

«К работе поисковых отрядов и инфогрупп Удмуртии и Татарстана подключились сотрудники Кубанского отделения Национального центра помощи детям. Параллельно с этим местные паблики на Кубани создали историю про «Ромео и Джульетту». Конечно, этот момент нам мог помешать и усложнить поиск. Непрофессиональный подход. Мы же закидали ориентировками крупные группы в соцсетях Адлера, у нас сразу пошли свидетельства о том, что ребят видели гуляющими по городу. Один из жителей, увидев их, позвонил в полицию, те оперативно выехали на место и ребят задержали. 3 апреля их доставили самолётом в Пермь, утром 4 апреля они оказались дома в Ижевске», — завершил историю собеседник.

«Сусанин» попросил оценить Дениса Хрусталёва отклик в соцсетях от местных жителей, которые сочувствовали «влюблённым» и просили оставить их в покое.

«На Кубани люди добрые, погода тёплая. Были комментарии характера «ребята, напишите мне, я вас прикрою, у меня дом есть, живите бесплатно. Были те, кто писал, что надо оставить детей в покое, пусть гуляют, «свадебное путешествие», — рассказал Денис Хрусталёв. — Это неправильно. Дети несовершеннолетние, у них нет документов. Подростки без документов очень часто попадают в капкан недоброжелателей. Подростку кто-то что-то предложил; а тот ввиду отсутствия средств может согласиться. А этот человек может оказаться недоброжелательным в любом направлении: в плане мошенничества, в плане преступлений против половой неприкосновенности».

Собеседник подчеркнул, что каждый шаг детей мог быть роковым, потому что у них не было ни документов, ни денег. При путешествии автостопом могло произойти преступление, совершённое водителем. Путешествие «зайцами» на поездах также чревато.

«Ну и съём жилья. Мы знаем, что в Казани дети проживали в хостеле, в котором просто не спрашивали документов. Мы, как специалисты, считаем, что именно такие хостелы несут опасность. Заехавшие без документов люди могут и не выехать. Также это опасное место для укрывательства нелегальных мигрантов», — поделился мнением Денис Хрусталёв.

Он также подчеркнул, что добровольцами была проделана огромная работа. Во-первых, отлично работала полиция. Сотрудники ПСО были каждый день с ними на связи. По пятам шли добровольцы отделений в Удмуртии, Татарстане, Кубани. Добровольцы Адлера мониторили город пешком.

«Привлечено было огромное количество людей. Думаю, что это единственный резонансный случай. Если припомнить последний такой, то он был в Воткинске четыре года назад, когда двое детей 16 лет решили тоже убежать из дома и пошли в сторону Чайковского, чтобы оттуда через Уфу уехать дальше путешествовать. Но их заметили уже на ж/д-переезде в Первом посёлке под Воткинском. А тут ребят искали неделю», — отметил Денис Хрусталёв.