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В Краснодарском крае ищут сбежавших из Ижевска влюблённых подростков

17:15, 02 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Краснодарском крае ищут сбежавших из Ижевска влюблённых подростков
17:15, 02 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
258
0
#Ижевск\n#Краснодарский край\n#поиск пропавших детей
Фото: unsplash.com (Svetlana Gumerova)
258
0

Они ушли из дома ещё 23 марта.

Ижевск. Удмуртия. Двое подростков сбежали из Ижевска. Об их пропаже сообщают в паблике «ЛизаАлерт Удмуртия»

Как передаёт «Царьград», 15-летний молодой человек и 13-летняя девушка пропали в Ижевске 23 марта. По предварительной информации, парень забрал девочку из дома, вместе они покинули столицу Удмуртии.

На след подростков сначала вышли в Казани. Затем их мобильные телефоны запеленговали в Адлере, районе Сочи, что в Краснодарском крае.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении детей, просят сообщить по телефонам: 8 (920) 706-02-94 и 8 (987) 099-70-92.

17:15, 02 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
258
0
#Ижевск\n#Краснодарский край\n#поиск пропавших детей