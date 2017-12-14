Владимир Путин: в 2018 году налоги повышаться не будут

Президент России заявил, что в налоговой системе могут произойти изменения не раньше 2019 года.

Москва. Президент России Владимир Путин заявил, что в 2018 году не планируется повышение налогов. Такой комментарий глава государства дал в ответ на вопрос одного из журналистов на большой пресс-конференции.

По словам Путина, сейчас руководство страны планирует продолжать развитие основных областей – здравоохранения, образования, военной отрасли и других. А для этого нужно найти финансирование так, чтобы налоговая система также постепенно развивалась.

Говорить о каких-то конкретных изменениях или законопроектах пока говорить рано, так как такие вопросы необходимо решать совместно с представителями экономической области и бизнес-структур.

Кроме того, президент подчеркнул, что в первую очередь нужно будет освободить людей от тех налогов, которые не отвечают их интересам. Причем освободить так, чтобы «люди не боялись обратиться в налоговую службу».