Водитель упавшего с моста грузовика в Ленобласти скончался

Шушары. Ленинградская область. Тягач с полуприцепом попал в ДТП на мосту в Ленинградской области. Кабина рухнула с высоты на железнодорожные пути, водитель не выжил, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 10 часов утра 21 октября на Московском шоссе в Пушкинском районе. Тягач врезался в ограждение на путепроводе над Витебским проспектом. В результате водителя выбросило из кабины, которая упала на проходящие под мостом железнодорожные пути. Оставшийся на мосту кузов загорелся, водитель скончался на месте, его личность устанавливают.