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Водитель упавшего с моста грузовика в Ленобласти скончался

14:26, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Водитель упавшего с моста грузовика в Ленобласти скончался
14:26, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Ленинградская область\n#ДТП\n#мост\n#железная дорога\n#гибель человека\n#полиция\n#авария
Источник фото: t.me/spb_police78
84
0

Кузов загорелся.  

Шушары. Ленинградская область. Тягач с полуприцепом попал в ДТП на мосту в Ленинградской области. Кабина рухнула с высоты на железнодорожные пути, водитель не выжил, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 10 часов утра 21 октября на Московском шоссе в Пушкинском районе. Тягач врезался в ограждение на путепроводе над Витебским проспектом. В результате водителя выбросило из кабины, которая упала на проходящие под мостом железнодорожные пути. Оставшийся на мосту кузов загорелся, водитель скончался на месте, его личность устанавливают.

14:26, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Ленинградская область\n#ДТП\n#мост\n#железная дорога\n#гибель человека\n#полиция\n#авария