Сенатора Савельева задержали по подозрению в заказном убийстве

Москва. Силовики задержали члена Совета Федерации от Тульской области Дмитрия Савельева. Как пишет ИА «Регнум» со ссылкой на телеграм-канал «112», сенатора подозревают в попытке организовать заказное убийство бывшего делового партнера.

Отмечается, что Савельев был взят под стражу 2 августа на выходе из здания Совета Федерации, который ранее лишил его неприкосновенности по просьбе генпрокурора России Игоря Краснова.

Информированный источник рассказал, что сенатор якобы заплатил сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов США, за ликвидацию своего бывшего компаньона по бизнесу Ионова, находящегося в местах лишения свободы. Савельев решил, что тот виновен в растрате денег компании и нанял для «наказания» предпринимателя бывшего сотрудника ФСИН. Тот сообщил о «заказе» в ФСБ. Убийство компаньона инсценировали, а после выплаты «гонорара» заказчика задержали. Возбуждено уголовное дело, Савельеву предъявлено обвинение.

Отмечается, что членом Совета Федерации Дмитрий Савельев является с 2016 года. Ранее в течение 17 лет он был депутатом Госдумы.