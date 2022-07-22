По делу Митволя задержали министра транспорта Красноярского края

Красноярск. Красноярский край. Стало известно о задержании главы Минтранса Красноярского края Константина Димитрова. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, чиновника подозревают в причастности к нарушениям при проектировании строительства метро в Красноярске.

Ранее по этому делу арестовали бывшего замруководителя Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Ему вменяют в вину пропажу 900 млн рублей, выделенных на создание подземки.

Сообщается, что в 2018 году Олег Митволь стал председателем совета директоров компании «ТИСИЗ». С 2019 года он курировал разработку проекта красноярского метрополитена. 10 июня 2022 года Митволя задержали в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай.