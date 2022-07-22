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По делу Митволя задержали министра транспорта Красноярского края

16:36, 22 июля, 2022
Евгений Кандаков
По делу Митволя задержали министра транспорта Красноярского края
16:36, 22 июля, 2022
Евгений Кандаков
37
0
#Красноярск\n#метро\n#чиновники\n#транспорт\n#хищение\n#Олег Митволь\n#задержание
Фото: pixabay.com
37
0

Оба могут быть причастны к хищению средств на строительство метро в Красноярске.

Красноярск. Красноярский край. Стало известно о задержании главы Минтранса Красноярского края Константина Димитрова. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, чиновника подозревают в причастности к нарушениям при проектировании строительства метро в Красноярске.

Ранее по этому делу арестовали бывшего замруководителя Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Ему вменяют в вину пропажу 900 млн рублей, выделенных на создание подземки.

Сообщается, что в 2018 году Олег Митволь стал председателем совета директоров компании «ТИСИЗ». С 2019 года он курировал разработку проекта красноярского метрополитена. 10 июня 2022 года Митволя задержали в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай.

16:36, 22 июля, 2022
Евгений Кандаков
37
0
#Красноярск\n#метро\n#чиновники\n#транспорт\n#хищение\n#Олег Митволь\n#задержание