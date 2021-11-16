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СМИ сообщили о задержании и.о. вице-губернатора Владимирской области

11:14, 16 ноября, 2021
Евгений Кандаков
СМИ сообщили о задержании и.о. вице-губернатора Владимирской области
11:14, 16 ноября, 2021
Евгений Кандаков
107
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#Владимирская область\n#чиновники\n#строительство\n#школа\n#взятка\n#коррупция\n#мошенничество\n#задержание
Фото: avo.ru
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Чиновника подозревают в получении крупной суммы денег от застройщика.

Владимир. Владимирская область. Исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского задержали за получение взятки от руководителя строительной фирмы. Как сообщает «Рен ТВ», под стражу чиновника взяли вечером 15 ноября.

По словам знакомого с ситуацией собеседника телеканала, деньги Вишневскому передал застройщик школы в микрорайоне Коммунар областной столицы. Бизнесмен рассчитывал таким способом получить разрешение на пристройку двух лишних этажей к зданию. Но чиновник не выполнил свое обещание о содействии. Не исключено, что обманутый коммерсант сам обратился в полицию, рассказал информатор «Рен ТВ».

Точная сумма полученной взятки не разглашается.

Добавим, в правительстве Владимирской области Григорий Вишневский курировал вопросы социального развития. В его ведении находилось также строительство профильных объектов.

11:14, 16 ноября, 2021
Евгений Кандаков
107
0
#Владимирская область\n#чиновники\n#строительство\n#школа\n#взятка\n#коррупция\n#мошенничество\n#задержание
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