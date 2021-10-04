В Оренбуржье задержали предполагаемого убийцу трех студенток

Ранее власти региона предлагали за информацию о местонахождении злоумышленника 1 миллион рублей.



Орск. Оренбургская область. Подозреваемый в убийстве 3 студенток в Гае Оренбургской области задержан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, злоумышленник пытался угнать автомобиль в Орске, после чего был взят под стражу. В убийстве подозревается ранее судимый 30-летний Александр Лазарев. Его вероятная причастность к преступлению была установлена в результате молекулярно-генетической экспертизы одежды, найденной в квартире, где были убиты студентки. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.

Напомним, 30 сентября в городе Гай Оренбургской области после пожара в квартире обнаружили тела 3 девушек в возрасте 17-19 лет с колото-резаными ранами. Погибшие приехали в Оренбуржье из Башкирии с целью учебы. Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц»). За информацию, которая могла бы помочь найти преступника, власти области объявили награду в 1 млн рублей.