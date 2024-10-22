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Скрывавшийся в Колумбии «крестный отец» итальянской мафии погорел на страсти к бильярду

11:58, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Скрывавшийся в Колумбии «крестный отец» итальянской мафии погорел на страсти к бильярду
11:58, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
268
0
#Колумбия\n#Италия\n#наркотики\n#криминал\n#полиция\n#Интерпол\n#задержание\n#мафия
Источник фото: pxhere.com
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В каждую новую квартиру наркобарон покупал стол для любимой игры.

Медельин. Колумбия. Операцию по задержанию криминального авторитета из Италии провела колумбийская полиция. Как пишет Коммерсантъ, 58-летнего Густаво Ночеллу по прозвищу Гермес подвела страсть к бильярду.

На каждое новое место жительства (а он менял квартиру каждые 3 месяца) «крестный отец» заказывал стол для любимой игры. По этим покупкам Гермеса и вычислили. Задержание состоялось в Медельине на северо-западе Колумбии. В поимке наркобарона участвовали стражи порядка из Италии, Великобритании, а также сыщики Интерпола, операция готовилась в течение полугода.

Густаво Ночеллу считают заметной фигурой в итальянской мафии и одним из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире. Гермес являлся «связующим звеном» между кланами Ринальди-Формикола, Амато-Пагано, Де Микко и южноамериканской мафией..

11:58, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
268
0
#Колумбия\n#Италия\n#наркотики\n#криминал\n#полиция\n#Интерпол\n#задержание\n#мафия