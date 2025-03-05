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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчанина подозревают в 25 кражах бытовой техники стоимостью более 200 тысяч рублей

14:53, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанина подозревают в 25 кражах бытовой техники стоимостью более 200 тысяч рублей
14:53, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
183
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кражи\n#задержание
Источник фото: скриншот видео МВД Удмуртии
183
0

Он брал товары, срывал с них антикражные магниты и спокойно покидал магазин.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 36-летнего местного жителя, которого подозревают в многочисленных кражах из магазинов бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Сообщается, что мужчина заходил в магазины бытовой техники и брал со стеллажей товары, у которых не было антикражных магнитов. Также он мог сорвать магнит с техники, чтобы спрятать товар в рюкзак или во внутренний карман одежды, и покинуть магазин. 

Украденные колонки, наушники, игровые мыши и другую технику подозреваемый сдавал в ломбарды или продавал малознакомым людям. Полиция установила причастность ижевчанина к 25 кражам, совершённым в Ижевске. Мужчина нанёс ущерб на сумму более 200 тыс. рублей. 

Подозреваемого, который ранее уже был судим, заключили под стражу. В настоящий момент устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям, в том числе в других регионах.  

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14:53, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
183
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кражи\n#задержание