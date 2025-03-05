Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 36-летнего местного жителя, которого подозревают в многочисленных кражах из магазинов бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сообщается, что мужчина заходил в магазины бытовой техники и брал со стеллажей товары, у которых не было антикражных магнитов. Также он мог сорвать магнит с техники, чтобы спрятать товар в рюкзак или во внутренний карман одежды, и покинуть магазин.

Украденные колонки, наушники, игровые мыши и другую технику подозреваемый сдавал в ломбарды или продавал малознакомым людям. Полиция установила причастность ижевчанина к 25 кражам, совершённым в Ижевске. Мужчина нанёс ущерб на сумму более 200 тыс. рублей.

Подозреваемого, который ранее уже был судим, заключили под стражу. В настоящий момент устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям, в том числе в других регионах.