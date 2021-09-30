В Оренбуржье убили трёх студенток из Башкортостана

Они учились в медколледже и проживали вместе.

Гай. Оренбургская область. В Оренбургской области после пожара в квартире нашли тела трёх девушек со следами насильственной смерти. Об этом пишут «Известия».

В 04:45 по местному времени пожарные обнаружили тела двух девушек. Тело ещё одной было во дворе дома. У всех были признаки насильственной смерти. На место выехал Следственный комитет.

Вскоре появилась информация о подозреваемом — 18-летнем уроженце Башкортостана. Позже его родственники заявили, что молодой человек в момент убийства был в Уфе. Следствие подтвердило его алиби и сняло подозрения. Кроме того, он сам связался с правоохранительными органами, узнав о произошедшем. В настоящий момент официальной информации о подозреваемых нет.

У девушек были колото-резаные раны. Предполагалось, что они были нанесены топором, однако позднее в СК заявили, что это был кухонный нож. Также установлено, что никто из соседей не слышал какого-либо шума в квартире.

Погибшие были студентками медколледжа и проживали вместе. Им было по 17, 18 и 19 лет соответственно. Девушки были уроженками Башкортостана. Глава региона поручил оказать семьям погибших необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).