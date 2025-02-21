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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 30 килограмм наркотиков изъяли у жителя Ижевска

11:00, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Более 30 килограмм наркотиков изъяли у жителя Ижевска
11:00, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
73
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#наркотики\n#задержание\n#уголовное дело
Источник фото: УФСБ России по Удмуртии
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Он организовал лабораторию в частном доме.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, который изготовил свыше 30 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. 

Мужчину удалось задержать, когда он прятал 30,5 кг мефедрона в тайнике в лесополосе. Во время допроса ижевчанин рассказал, что изготовил наркотическое вещество в своей лаборатории в частном домовладении. Во время обысков было изъято ещё около 1,5 кг мефедрона, более 1200 кг прекурсоров и лабораторное оборудование. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Злоумышленника заключили под стражу. 

За совершённое преступление жителя Ижевска могут лишить свободы на срок до 15 лет. 

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11:00, 21 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#наркотики\n#задержание\n#уголовное дело