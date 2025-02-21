Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, который изготовил свыше 30 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Мужчину удалось задержать, когда он прятал 30,5 кг мефедрона в тайнике в лесополосе. Во время допроса ижевчанин рассказал, что изготовил наркотическое вещество в своей лаборатории в частном домовладении. Во время обысков было изъято ещё около 1,5 кг мефедрона, более 1200 кг прекурсоров и лабораторное оборудование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Злоумышленника заключили под стражу.

За совершённое преступление жителя Ижевска могут лишить свободы на срок до 15 лет.