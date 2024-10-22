В Шереметьево задержали певицу Глюкозу в состоянии наркотического опьянения

Москва. Наталью Чистякову-Ионову, известную под сценическим псевдонимом Глюкоза, задержали в аэропорту Шереметьево. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, прибывшая в столицу авиарейсом в ночь на 21 октября певица с трудом передвигалась на ногах.

На состояние девушки обратили внимание полицейские. При этом отмечается, что характерного запаха алкоголя от артистки не было, поэтому ее заподозрили в употреблении психотропных веществ и доставили на медосвидетельствование. Однако проходить его Глюкоза отказалась.

В итоге суд в Москве оштрафовал артистку на 5 000 рублей по части 1 статьи 6.9 КоАП «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». В качестве смягчающего обстоятельства учли наличие у поп-исполнительницы несовершеннолетних детей.

Газета.ру напоминает, что 20 июля Глюкоза едва не сорвала собственный концерт в Красноярске, поскольку часто не попадала в ноты и странно вела себя на сцене. Певица объяснила произошедшее приемом антидепрессантов и снотворных.