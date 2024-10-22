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В Шереметьево задержали певицу Глюкозу в состоянии наркотического опьянения

13:29, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Шереметьево задержали певицу Глюкозу в состоянии наркотического опьянения
13:29, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
261
0
#Москва\n#Шереметьево\n#аэропорты\n#артисты\n#музыка\n#эстрада\n#наркотики\n#полиция\n#задержание\n#суд\n#штраф\n#скандал
Источник фото: vk.com/glukozaofficial
261
0

Суд назначил ей штраф.

Москва. Наталью Чистякову-Ионову, известную под сценическим псевдонимом Глюкоза, задержали в аэропорту Шереметьево. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, прибывшая в столицу авиарейсом в ночь на 21 октября певица с трудом передвигалась на ногах.

На состояние девушки обратили внимание полицейские. При этом отмечается, что характерного запаха алкоголя от артистки не было, поэтому ее заподозрили в употреблении психотропных веществ и доставили на медосвидетельствование. Однако проходить его Глюкоза отказалась.

В итоге суд в Москве оштрафовал артистку на 5 000 рублей по части 1 статьи 6.9 КоАП «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». В качестве смягчающего обстоятельства учли наличие у поп-исполнительницы несовершеннолетних детей.

Газета.ру напоминает, что 20 июля Глюкоза едва не сорвала собственный концерт в Красноярске, поскольку часто не попадала в ноты и странно вела себя на сцене. Певица объяснила произошедшее приемом антидепрессантов и снотворных.

13:29, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
261
0
#Москва\n#Шереметьево\n#аэропорты\n#артисты\n#музыка\n#эстрада\n#наркотики\n#полиция\n#задержание\n#суд\n#штраф\n#скандал