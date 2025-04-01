Селты. Удмуртия. В Удмуртии 1 апреля по подозрению в мошенничестве задержали 57-летнего начальника территориального отдела «Кильмезский» Селтинского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По версии следствия, сотрудник районной администрации, используя свое служебное положение, оформлял земельные участки и дома на свою знакомую, после чего продавал их, а полученные деньги расходовал по своему усмотрению.

Ущерб администрации составил более 300 тыс. рублей, рассказали в МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Напомним, 1 апреля также стало известно о задержании главы аппарата администрации Воткинского района, которую подозревают в использовании служебных автомобилей в личных целях.