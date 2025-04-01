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В Удмуртии задержали начальника территориального отдела администрации Селтинского района

14:52, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии задержали начальника территориального отдела администрации Селтинского района
14:52, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
382
0
#Удмуртия\n#Селты\n#Селтинский район\n#задержание\n#Следственный комитет\n#МВД по Удмуртии
Источник фото: СУ СК России по Удмуртии
382
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Ущерб от его незаконной деятельности составил более 300 тыс. рублей.

Селты. Удмуртия. В Удмуртии 1 апреля по подозрению в мошенничестве задержали 57-летнего начальника территориального отдела «Кильмезский» Селтинского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По версии следствия, сотрудник районной администрации, используя свое служебное положение, оформлял земельные участки и дома на свою знакомую, после чего продавал их, а полученные деньги расходовал по своему усмотрению.

Ущерб администрации составил более 300 тыс. рублей, рассказали в МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Напомним, 1 апреля также стало известно о задержании главы аппарата администрации Воткинского района, которую подозревают в использовании служебных автомобилей в личных целях.

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14:52, 01 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
382
0
#Удмуртия\n#Селты\n#Селтинский район\n#задержание\n#Следственный комитет\n#МВД по Удмуртии