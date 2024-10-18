В Удмуртии задержали группу «чёрных лесорубов»

Ущерб от их действий оценивается в 3,4 млн рублей.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали организованную группу, подозреваемую в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.
По данным УФСБ, четверо жителей региона нанесли ущерб на сумму 3,4 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений»). За совершённое преступление подозреваемых могут лишить свободы на срок до 7 лет, а также назначить штраф до 500 тыс. рублей.
Следственные действия ведутся.