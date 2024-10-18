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В Удмуртии задержали группу «чёрных лесорубов»

11:30, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии задержали группу «чёрных лесорубов»
11:30, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
304
0
#Удмуртия\n#вырубка\n#лес\n#задержание\n#уголовное дело\n#УФСБ
Источник фото: unsplash.com (Marc Pell)
304
0

Ущерб от их действий оценивается в 3,4 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали организованную группу, подозреваемую в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике. 

По данным УФСБ, четверо жителей региона нанесли ущерб на сумму 3,4 млн рублей. 

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений»). За совершённое преступление подозреваемых могут лишить свободы на срок до 7 лет, а также назначить штраф до 500 тыс. рублей. 

Следственные действия ведутся.  

11:30, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
304
0
#Удмуртия\n#вырубка\n#лес\n#задержание\n#уголовное дело\n#УФСБ