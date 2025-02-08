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Раскрыли подробности уголовного дела в отношении замминистра здравоохранения Удмуртии

10:23, 08 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Раскрыли подробности уголовного дела в отношении замминистра здравоохранения Удмуртии
10:23, 08 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
227
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#задержание
Источник фото: ИА «Сусанин»
227
0

На момент совершения преступления Наталья Кропчева занимала пост ижевской ГКБ №2.

Ижевск. Удмуртия. Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра здравоохранения Удмуртской Республики Натальи Кропочевой, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Обвиняемая ранее занимавшая должность главного врача городской клинической больницы №2. В 2021-2024 годах через посредника она получила от представителя ритуальной компании взятку в виде в общей сумме 1,3 млн рублей. Взамен Кропочева обещала способствовать заключению договора на транспортировку тел из возглавляемой ей больницы с целью предоставления информации о смертях граждан и последующего заключения с родственниками умерших договора об оказании услуг по организации похорон.

Противоправная деятельность обвиняемой выявлена в результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

По факту посредничества во взяточничестве, совершенного в особо крупном размере, уголовное дело также возбуждено в отношении 59-летней посредницы – знакомой обвиняемой.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемых, изъяты электронные носители информации и мобильные устройства, находившиеся в их пользовании, допрашиваются свидетели.

Фигурантки задержаны. В суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

10:23, 08 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
227
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#задержание