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В Ижевске задержали устроившего парковочный конфликт ранее судимого мужчину

14:45, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Ижевске задержали устроившего парковочный конфликт ранее судимого мужчину
14:45, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
597
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#видео\n#соцсети\n#проверка\n#парковка\n#автомобили\n#конфликт\n#задержание
Источник фото: t.me/mvdudm18
597
0

23-летний гражданин ударил женщину и разбил ее телефон.

Ижевск. Удмуртия. Ударившего женщину и разбившего ее телефон из-за парковочного конфликта гражданина задержали в Ижевске. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, ведется проверка.

Как уже сообщал «Сусанин», в конце октября в соцсетях распространились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшие происшествие в одном из дворов Ижевска. Припарковавшийся с нарушением правил мужчина с нецензурной бранью набросился на местную жительницу, сделавшую ему замечание и пнувшую в колесо автомобиля. Агрессивный водитель ударил женщину, вырвал у нее телефон и разбил об брусчатку, после чего уехал. Возможно, он натворил бы чего-нибудь хуже, но его удержали друзья.

Видеозапись вызвала общественный резонанс и привлекла внимание правоохранительных органов. Сотрудники отдела полиции №2 (по Октябрьскому району) Управления МВД по Ижевску установили личность «героя» скандального ролика. Им оказался 23-летний ранее судимый житель столицы Удмуртии. Он задержан, проводится проверка.

14:45, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
597
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#видео\n#соцсети\n#проверка\n#парковка\n#автомобили\n#конфликт\n#задержание