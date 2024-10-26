В Ижевске задержали устроившего парковочный конфликт ранее судимого мужчину

Ижевск. Удмуртия. Ударившего женщину и разбившего ее телефон из-за парковочного конфликта гражданина задержали в Ижевске. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, ведется проверка.

Как уже сообщал «Сусанин», в конце октября в соцсетях распространились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшие происшествие в одном из дворов Ижевска. Припарковавшийся с нарушением правил мужчина с нецензурной бранью набросился на местную жительницу, сделавшую ему замечание и пнувшую в колесо автомобиля. Агрессивный водитель ударил женщину, вырвал у нее телефон и разбил об брусчатку, после чего уехал. Возможно, он натворил бы чего-нибудь хуже, но его удержали друзья.

Видеозапись вызвала общественный резонанс и привлекла внимание правоохранительных органов. Сотрудники отдела полиции №2 (по Октябрьскому району) Управления МВД по Ижевску установили личность «героя» скандального ролика. Им оказался 23-летний ранее судимый житель столицы Удмуртии. Он задержан, проводится проверка.