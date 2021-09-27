Спасатели в Ногинске начали вызволять застрявших в разрушенном доме животных

Питомцы на контакт не идут, поэтому их будут ловить с помощью специальных средств.

Ногинск. Московская область. В подмосковном Ногинске домашние животные оказались взаперти в квартирах после взрыва в жилом доме. Людей в здание не пускали. Об этом пишет «Российская газета».

Спасатели приступили к эвакуации животных из дома, где 8 сентября произошёл взрыв газа. В спешке некоторые хозяева забыли своих питомцев.

Жители соседних домов заметили в окнах разрушенного здания одиноких животных. В квартиры хозяев не пускают из-за угрозы обрушения. В дело включились спасатели, которые начали вызволять питомцев, однако те напуганы и не идут на контакт с людьми. Поймать мохнатых попробуют с помощью специальных средств для отлова.

В первые дни спасателям удалось забрать двух кошек, котёнка и попугая в клетке. Есть предположение, что в доме могли остаться ещё три кошки. Новую попытку вызволить животных предпримут в понедельник, 27 сентября. Спасатели отмечают, что это будет непросто, учитывая повреждения дома и сырую погоду.

Напомним, взрыв газа в жилом доме Ногинска произошёл 8 сентября. Погибли 7 человек, более 20 получили ранения.