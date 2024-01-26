Проголодавшиеся кошки устроили пожар в Уфе

Уфа. Башкирия. Кухня в одной из квартир Уфы загорелась из-за кошек. Голодные животные в поисках еды залезли на индукционную панель и случайно включили ее, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Жильцы многоэтажки почувствовали запах гари в подъезде и позвонили в экстренные службы. Прибывшие на место пожарные вскрыли дверь квартиры, из-за которой валил дым. Оказалось, что на электроплите загорелась посуда с едой. Но включили ее не люди, а кошки.

Хвостатых питомцев в квартире проживает целых 5. Хозяева надолго ушли из дома, и предоставленные сами себе кошки проголодались. Звери бегали по кухне, и своими мягкими лапками случайно активировали индукционную панель. Повреждены бытовая техника и мебель. Животные не пострадали. Из подъезда пришлось временно эвакуировать четверых жильцов.

В МЧС напомнили, что, уходя из дома, следует отключать электроплиту от сети.

Кстати, в ноябре 2023 года при пожаре в Челябинской области кошка спасла девочку.