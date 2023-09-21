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Котенок зеленого цвета появился на свет в Белоруссии

17:57, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Котенок зеленого цвета появился на свет в Белоруссии
17:57, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
215
0
#Белоруссия\n#животные\n#кошки\n#коты
Фото: pxhere.com
215
0

Ветеринары уверены, что это естественная окраска животного.

Гродно. Белоруссия. Необычная окраска котенка, которого завел житель белорусского Гродно, привлекла внимание соцсетей и СМИ. Малыш отличается от других представителей кошачьего рода зеленым цветом, передает «МИР 24».

Хозяин нашел своего питомца в деревне. Котенок родился у кошки рыжего цвета. По словам владельца, ветеринары подтвердили, что животное не было искусственно окрашено. Однако объясненить, почему хвостатый непохож на своих собратьев, не смогли.

Также хозяин рассказал, что его малыш отличается активностью, любознательностью и ласковым характером, умеет громко мурчать. Имя зеленому коту он пока не придумал. В соцсетях ему предложили несколько вариантов: Аквамарин, Дракоша, Лайм, Васаби и Киви.

17:57, 21 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
215
0
#Белоруссия\n#животные\n#кошки\n#коты