Котенок зеленого цвета появился на свет в Белоруссии

Гродно. Белоруссия. Необычная окраска котенка, которого завел житель белорусского Гродно, привлекла внимание соцсетей и СМИ. Малыш отличается от других представителей кошачьего рода зеленым цветом, передает «МИР 24».

Хозяин нашел своего питомца в деревне. Котенок родился у кошки рыжего цвета. По словам владельца, ветеринары подтвердили, что животное не было искусственно окрашено. Однако объясненить, почему хвостатый непохож на своих собратьев, не смогли.

Также хозяин рассказал, что его малыш отличается активностью, любознательностью и ласковым характером, умеет громко мурчать. Имя зеленому коту он пока не придумал. В соцсетях ему предложили несколько вариантов: Аквамарин, Дракоша, Лайм, Васаби и Киви.