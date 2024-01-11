Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

Российские таможенники спасли от незаконной продажи за рубеж двух котят сервала

17:54, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские таможенники спасли от незаконной продажи за рубеж двух котят сервала
17:54, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
16
0
#Росприроднадзор\n#таможня\n#дикие животные\n#контрабанда\n#зоопарк\n#кошки
Фото: pxhere.com
16
0

Детеныши редкой африканской кошки будут жить в Липецком зоопарке.

Москва. Вывоз из России двух детенышей дикой африканской кошки сервала пресекли таможенники. Напуганных котят обнаружили в переноске, документов на вывоз при владельце не было, пишет Газета.ру со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

В своем Telegram-канале она написала, что попытку контрабанды выявили 10 января. Африканский сервал является редким видом и попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 

Возраст маленьких сервалов составляет примерно 2 месяца, они слегка истощены, но в целом состояние удовлетворительное. 

«В таком возрасте малыши еще должны находиться с мамой, перенимать у нее манеры поведения, обучаться необходимым навыкам выживания», — написала глава Росприроднадзора. По мнению Радионовой, котят планировали продать за рубежом на «черном рынке», и предсказать их дальнейшую судьбу было бы невозможно.

Сервалов решено отдать на передержку в подмосковный Парк львов «Земля Прайда», затем их местом жительства станет Липецкий зоопарк.

17:54, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
16
0
#Росприроднадзор\n#таможня\n#дикие животные\n#контрабанда\n#зоопарк\n#кошки