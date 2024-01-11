Российские таможенники спасли от незаконной продажи за рубеж двух котят сервала

Москва. Вывоз из России двух детенышей дикой африканской кошки сервала пресекли таможенники. Напуганных котят обнаружили в переноске, документов на вывоз при владельце не было, пишет Газета.ру со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

В своем Telegram-канале она написала, что попытку контрабанды выявили 10 января. Африканский сервал является редким видом и попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Возраст маленьких сервалов составляет примерно 2 месяца, они слегка истощены, но в целом состояние удовлетворительное.

«В таком возрасте малыши еще должны находиться с мамой, перенимать у нее манеры поведения, обучаться необходимым навыкам выживания», — написала глава Росприроднадзора. По мнению Радионовой, котят планировали продать за рубежом на «черном рынке», и предсказать их дальнейшую судьбу было бы невозможно.

Сервалов решено отдать на передержку в подмосковный Парк львов «Земля Прайда», затем их местом жительства станет Липецкий зоопарк.