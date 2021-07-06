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Не выжил никто: на Камчатке обнаружили место падения Ан-26

15:10, 06 июля, 2021
Евгений Кандаков
Не выжил никто: на Камчатке обнаружили место падения Ан-26
15:10, 06 июля, 2021
Евгений Кандаков
249
0
#Камчатка\n#крушение самолета\n#гибель людей\n#поиск\n#МЧС\n#Минобороны\n#авиация\n#авиакатастрофа
Фото: 41.mchs.gov.ru
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В санавиации подтвердили гибель всех пассажиров и членов экипажа.

Палана. Камчатский край. Место крушения пропавшего самолета Ан-26 нашли на Камчатке. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли 28 человек, сообщает RT со ссылкой на санитарную авиацию Камчатского края.

Как уже сообщалось, на борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Самолет компании «Камчатское авиапредприятие» 6 июля выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. Примерно за 10 минут до посадки экипаж перестал выходить на связь. Отмечается, что посадка выполнялась в сложных метеоусловиях.

Поиски велись на суше и с воздуха силами МЧС и военными. В итоге обломки самолета нашли примерно в 5 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома в Палане. Следственный комитет возбудил по факту авиакатастрофы уголовное дело.

15:10, 06 июля, 2021
Евгений Кандаков
249
0
#Камчатка\n#крушение самолета\n#гибель людей\n#поиск\n#МЧС\n#Минобороны\n#авиация\n#авиакатастрофа