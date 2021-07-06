Пропавший на Камчатке Ан-26 пытаются найти по радиосигналу бортового самописца

На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа.



Палана. Камчатский край. На Камчатке продолжаются поиски пропавшего 6 июля самолета Ан-26. Как пишет «Интерфакс», спасатели зарегистрировали в Охотском море слабый радиосигнал.

Специалисты не исключают, что его источником является аварийный радиомаяк самописцев исчезнувшего с радаров самолета. Устройство начинает работать при разрушении воздушного судна, рассказал агентству информированный источник.

Тем временем МЧС направило на поиски Ан-26 еще один вертолет Ми-8. Он вылетел в район поселка Палана. При необходимости спасатели готовы привлечь дополнительную авиатехнику.

Как сообщили ранее камчатские СМИ, рейсовый самолет Ан-26 компании «Камчатское авиапредприятие» летел из Петропавловска-Камчатского в Палану. Метеоусловия вблизи аэропорта назначения были сложными. Примерно за 10 минут до посадки радиосвязь с экипажем воздушного судна прервалась. На борту находились 22 пассажира, в том числе глава поселка Палана (административный центр Корякского округа Камчатского края) Ольга Мохирева, а также 6 членов экипажа.