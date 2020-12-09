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18-летнего жителя Тулы задержали за подготовку теракта в школе

16:30, 09 декабря, 2020
Евгений Кандаков
18-летнего жителя Тулы задержали за подготовку теракта в школе
16:30, 09 декабря, 2020
Евгений Кандаков
38
0
#Тула\n#ФСБ\n#теракт\n#нападение\n#школа\n#задержание
Фото: pixabay.com
38
0

Возбуждено уголовное дело.

Тула. Тульская область. Житель Тулы собирался напасть на учебное заведение. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
Отмечается, что теракт готовил молодой человек 2002 года рождения. Сам неудавшийся «колумбайнер» задержан, у него изъяты обрез охотничьего ружья и материалы, рассказывающие об аналогичных преступлениях.
Полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение оружия»). В связи с наличием плана нападения на учебное заведение, к делу может добавиться соответствующая статья Уголовного кодекса, вопрос решается.
16:30, 09 декабря, 2020
Евгений Кандаков
38
0
#Тула\n#ФСБ\n#теракт\n#нападение\n#школа\n#задержание