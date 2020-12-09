18-летнего жителя Тулы задержали за подготовку теракта в школе

Возбуждено уголовное дело.



Тула. Тульская область. Житель Тулы собирался напасть на учебное заведение. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Отмечается, что теракт готовил молодой человек 2002 года рождения. Сам неудавшийся «колумбайнер» задержан, у него изъяты обрез охотничьего ружья и материалы, рассказывающие об аналогичных преступлениях.

Полицией возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение оружия»). В связи с наличием плана нападения на учебное заведение, к делу может добавиться соответствующая статья Уголовного кодекса, вопрос решается.