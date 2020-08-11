ФСБ задержала готовившего теракт с поджогом администрации жителя Нефтекамска

Пожар мужчина намеревался организовать при помощи самодельного устройства.



Нефтекамск. Башкортостан. В Нефтекамске местный житель планировал поджечь городскую администрацию. Злоумышленника задержали оперативники ФСБ, сообщает РенТВ.

По данным пресс-службы управления ФСБ по региону, которые приводит телеканал, пожар мужчина намеревался организовать с помощью самодельного устройства.

Подозреваемый намеревался таким способом дестабилизировать деятельность органов власти и спровоцировать протестную активность, к чему открыто призывал в интернете, пояснили в Федеральной службе безопасности.

Также сообщается, что в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Теракт» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».