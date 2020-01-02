Его тело нашли в полукилометре от села.

Тара. Омская область. Омский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь. О трагедии сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Омской области.

17-летний житель села Заливино вечером 31 декабря ушел праздновать Новый год к друзьям, домой он вернулся около 03:00 1 января, однако по ошибке позвонил не в ту квартиру.

«Когда сосед открыл дверь, подросток выбежал на улицу и домой больше не вернулся, телефон он забыл у друзей», - рассказали следователи.

Мать подростка обратилась в полицию, начались поиски. Тело замерзшего мальчика нашли в полукилометре от села. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.